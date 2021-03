Leerlingen Campus Genk Middenschool komen in pyjama naar school

Op vrijdag 12 maart hebben waarschijnlijk heel wat Genkenaren extra nagedacht over hoe ze op school of op de werkvloer zouden verschijnen. Naast Fancy Friday vierden we immers ook de zesde editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. Dit jaar stond deze dag in het teken van dromen. Ook op GO! Campus Genk Middenschool gaven de leerlingen en de leerkrachten massaal gehoor aan de oproep van Bednet om in pyjama naar school te komen.

“Bednet is een organisatie die zieke leerlingen die niet naar school kunnen, via de computer probeert te verbinden met hun eigen klasgroep”, vertelt Natacha Peeters, directeur van GO! Campus Genk Middenschool. “Een bijzonder nobel en noodzakelijk doel. Zo blijft de leerling immers bij met de leerstof en behoudt hij zijn contact met de klas. Het welbevinden van de zieke leerling verhoogt en ook op het cognitieve vlak loopt men geen achterstand op.”

De oproep om in pyjama naar school te komen, werd massaal gevolgd. Oubollige outfits en hippe onesies kleurden de speelplaats. En ook de leerkrachten van GO! campus Genk Middenschool lieten zich niet onbetuigd. Een enkele leerling liet zich ontvallen dat hij het wel speciaal vond om zijn leerkracht wiskunde in pyjama te zien lesgeven.

Na de middag werd er in het parlement extra aandacht besteed aan het thema van dit jaar. “De leerlingen leerden bijvoorbeeld nieuwe programma’s te gebruiken zoals Prezi, Emaze of Projeqt om hun droomjob voor te stellen in de parlementsgroep Media. Ook in de andere groepen stond het thema dromen centraal”, aldus Natacha Peeters. “Zo probeerden we deze dag extra onder de aandacht te brengen en Bednet het verdiende steuntje in de rug te geven.”