Limburgse Wandelchallenge: een tocht door de mangrove van Wellen

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. De Wellense burgemeester Els Robeyns (sp.a-ROB) moet niet ver de deur uit om de natuur op te zoeken in de Broekbeemd.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Burgemeester Els Robeyns. — © Tom Palmaers

Burgemeester Robeyns: “Pal in het centrum, vlakbij het gemeentehuis, vind je al twee mooie natuurgebieden met de Grote Beemd en de Broekbeemd. Het zijn de twee groene longen in het centrum van Wellen.”

De Broekbeemd ligt ietwat verborgen tegenover gemeentehuis. “Het is een ideale wandeling om er even tussenuit te zijn en de longen met verse lucht te vullen. Zelf combineer ik dit gebied altijd met een langere trip, zoals bijvoorbeeld een tocht door de Grote Beemd. Vergeet geen stevig schoeisel in deze periode, want de naam Wellen verwijst niet voor niets naar water dat uit de grond opborrelt.”

We parkeren op het pleintje aan de Dorpsstraat en trekken onmiddellijk de natuur in. Over een bruggetje en we staan al in de Broekbeemd. Een stukje ongerepte natuur dat werd bewaard dankzij de inspanningen van Limburgs Landschap vzw en de vrijwilligers van de Wellense natuurvereniging ‘t Bokje.

Hier splitst de route, we volgen het pad langs links. Een weiland met doornige struiken verandert in een moeras. Dat het hier zo vochtig is, heeft alles te maken met het grondwater dat onder druk aan de oppervlakte komt. Natuurkenners noemen dat ‘kwelwater’. Dit fenomeen zorgt ervoor dat er aan vogels geen gebrek is. Kleine zangvogeltjes schieten heen en weer in het struikgewas. Overal worden we op fluitconcerten getrakteerd en we betrappen meerdere roofvogels.

Rivier de Herk loopt verder langs de route tot we via een kronkelend pad uitkomen aan een poel. Geen vogels, maar allerlei soorten kikkers vergezellen ons nu. Onder andere de meer- en bastaardkikker zijn hier thuis. Op zonnige lente- en zomerdagen maken de mannetjes een enorm kabaal in een poging om de vrouwtjes te verleiden. Die concerten zijn meer dan de moeite waard om eens te komen beluisteren.

(Lees verder onder de foto)

© rr

Schotse grazers

We komen weer aan de Herk, die zich hier door een lappendeken van weilanden, bosjes en poelen slingert. Net voor een visvijver zien we op de achtergrond de kerktoren van Herten. Daar slaan we een schaduwrijke dreef in, die ons naar een groepje Schotse Hooglanders en Galloways leidt. Zij grazen hier broederlijk samen onder de bomen. Deze runderen helpen al van in de jaren 90 mee om de beemden in hun oude glorie te herstellen. Want weet je dat ‘beemd’ eigenlijk zoveel betekent als een hooiland in een beekvallei? Hun graasgedrag bepaalt nu wat en waar er groeit in deze buurt. Zo ontstaat een interessant, afwisselend landschap.

Stilaan komen we aan het einde van deze wandeling. Wie wil, kan de rode lus makkelijk koppelen aan onze route. Zo ontdek je de Grote Beemd, nog een Wellens natuurgebied. Wij hangen onze modderschoenen echter aan de knotwilgen voor vandaag.

Praktisch

Wandeling: Verborgen moois Herkbeemden

Startplaats? Dorpsplein in Wellen

Lengte? 3 km, makkelijk te combineren met de rode wandeling tot 7,5 km

Signalisatie? Gele route, met de klok mee

Nodig? Stevig, waterdicht schoeisel is aangeraden.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

Gele lus in Wellen — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.