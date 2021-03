BS De Sprong herdenkt leerling Niels op nationale pyjamadag

Geen zin om je weer in die jeans te wurmen? Of heb jij je gewoon overslapen? Maakt niet uit wat de reden is, op vrijdag 12 maart 2021 mochten alle leerlingen en leerkrachten van GO! BS De Sprong van Campus van Eyck in hun pyjama naar school komen.

Bednet, een organisatie die langdurige zieke leerlingen toch de kans geeft om van thuis uit lessen mee te volgen met hun klas, het 12 maart namelijk uitgeroepen tot Nationale Pyjamadag. Door in je pyjama naar school te gaan, zit je er niet alleen supercomfortabel bij, maar steek je ook die langdurig zieken een hart onder de riem.

Vrijdag liep iedereen in De Sprong zo gewoon de hele dag in zijn of haar lievelingspyjama rond. En daar waren heel wat leuke exemplaren bij. Al was het dit jaar toch een beetje anders dan anders. Dit jaar was het thema ‘dromen’, want ook zieke kinderen hebben dromen en die kunnen ze van thuis uit waarmaken. Bednet zorgt er namelijk voor dat ze mee zijn met de les en al de rest, zodat zij later sterk in hun schoenen staan. De leerlingen mochten ook verkleed komen in hun droomberoep.

In het bijzonder wilde de school ook Niels Stephanie nog steeds herdenken op deze bijzondere dag. “Niels, leerling van De Sprong, heeft ons reeds op jonge leeftijd verlaten na een zeer moedige strijd”, klinkt het op de school. “Wij zullen hem herinneren als een lieve, dappere jongen die we nooit zullen vergeten. Niels, je hebt voor altijd een plaats in ons hart.”