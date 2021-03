‘The man who sold his skin’ met Koen De Bouw maakt kans op een Oscar, net als ‘Quo vadis Aida’ met Johan Heldenbergh.

Het was iets later dan gewoonlijk, maar maandag werden de Oscarnominaties bekendgemaakt. Er maken geen Belgische producties kans op een gouden beeldje, maar Belgische acteurs wel. Zowel The man who sold his skin met Koen De Bouw als Quo vadis Aida met Johan Heldenbergh werden genomineerd in de categorie ‘beste internationale film’.