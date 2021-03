Drooglegging cafés jaar geleden ingevoerd

13 maart 2020 is er op, hier en daar onverantwoorde, wijze afscheid genomen van de cafés. Afgelopen zondag dus één jaar geleden, werden de laatste pinten getapt aan de vooravond van een stevige gezondheidscrisis. Corona was toen iets nieuws, iets onbekends, voor sommigen niet meer dan een onschuldig griepje. De Limburgse ziekenhuizen bereidden zich voor op een stormloop. Mensen hamsteren massaal in de warenhuizen en er is een rush op de apotheken. Scholen sluiten. Het land gaat in lockdown. Deze TVL-reeks blikt terug op 1 jaar corona in Limburg.