Stopt ons land ook met toedienen AstraZeneca-vaccins?

Volgen we het voorbeeld van Nederland en stopt ook ons land met AstraZeneca-vaccins? Voorlopig is het zover nog niet. Vlaams minister Wouter Beke wacht het overleg van het Europees Geneesmiddelenagentschap deze namiddag af. Steeds meer landen schorten het AstraZeneca-vaccin op, omdat er meldingen van bloedklonters zijn bij mensen die het vaccin toegediend kregen. Maar experten benadrukken dat het verband met het vaccin absoluut niet is aangetoond. Als de overheid beslist om AstraZeneca op te schorten, is dat een lelijke streep door de rekening van de vaccinatiecentra. Want precies vandaag starten de inentingen van de 85-plussers en het zijn vooral AstraZeneca-vaccins die in de frigo's liggen.