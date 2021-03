Europees Geneesmiddelenagentschap buigt zich opnieuw over AstraZeneca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bekijkt maandagnamiddag of er een nieuw advies moet komen voor het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Al tien landen zijn gestopt met het toedienen van dat vaccin omdat er verschillende gevaccineerden na hun inenting tromboseklachten kregen.

Het gaat onder andere over Denemarken, Nederland en Oostenrijk. De landen zelf benadrukken dat de opschorting tijdelijk is en dat er bijkomend onderzoek gedaan wordt. Ons land blijft het vaccin voorlopig wel toedienen omdat er geen echt bewijs is dat er een verhoogd risico is op trombose. In België zijn er twee meldingen van bloedklonters. Dat maakte het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zaterdag bekend.

Vandaag wordt er een nieuw advies verwacht van het EMA. Als dat advies wordt aangepast, zal ook ons land van strategie veranderen.

LEES OOK. Deense die overleed na inenting met AstraZeneca-vaccin had “ongebruikelijke” symptomen