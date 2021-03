Een team van wetenschappers is er voor het eerst in geslaagd bloot te leggen wat er gebeurt in de hersenen van dieren wanneer ze leren van onbewuste, visuele prikkels. Dat heeft de KU Leuven maandag bekendgemaakt. De resultaten van de studie, waaraan naast de Leuvense universiteit ook Harvard en Massachusetts General Hospital meewerkten, zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Neuron.