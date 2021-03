Rusland heeft akkoorden voor productie Spoetnik V in enkele Europese landen

Het Russische investeringsfonds RDIF, verantwoordelijk voor de financiering en marketing van het vaccin Spoetnik V, heeft akkoorden aangekondigd voor de productie van het vaccin met ondernemingen in Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

“Er zijn momenteel andere gesprekken aan de gang om de productie in de EU te verhogen. Dat zal toelaten de Europese eengemaakte markt te bevoorraden met Spoetnik V vanaf de goedkeuring van het Europese geneesmiddelenagentschap”, aldus Kirill Dmitrijev, baas van het fonds.

De verantwoordelijke van RDIF noemde geen namen van de Europese groepen waarmee de akkoorden zijn gesloten. Op 9 maart was nog een eerste productieakkoord aangekondigd in Italië, met de Italiaans-Zwitserse onderneming Adienne die het vaccin zal produceren.

Spoetnik V is nog niet goedgekeurd in de Europese Unie. De Russische autoriteiten lieten al weten klaar te zijn om vanaf juni 50 miljoen vaccins aan Europa te leveren. Dmitrijev liet weten dat Rusland ook bereid is de bevoorrading te starten voor EU-landen die Spoetnik V onafhankelijk van het Europese geneesmiddelenagentschap toelaten, zoals Hongarije.

Aanvankelijk reageerde het buitenland sceptisch op het Russische vaccin, dat als een succes werd aangekondigd na testen op enkele tientallen mensen. Spoetnik V overtuigde intussen al een vijftigtal landen. Intussen is de werkzaamheid ervan bevestigd in februari, door het wetenschappelijke blad The Lancet.

De ontwikkeling van het vaccin was toevertrouwd aan Russische staatsinstellingen.