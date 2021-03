Ondanks de coronacrisis, is de koopkracht van de meerderheid van de gezinnen er vorig jaar op vooruit gegaan. Maar ook de ongelijkheid is in 2020 toegenomen. Voor wie het al moeilijk had om rond te komen, was 2020 extra lastig. Dat blijkt maandag uit een enquête van de verbruikersorganisatie Test Aankoop naar de koopkracht en het spaarpotentieel van de consument.