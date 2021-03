Pelt

In Pelt werd een kale gazonvlakte naast het Noorderhart Mariaziekenhuis omgevormd tot een zorgbelevingstuin. De bedoeling is dat niet alleen patiënten, maar ook personeel en bezoekers hier rust vinden. Het project kan rekenen op 30.000 euro Vlaamse steun. “We vinden het belangrijk dat we de natuur ook tot aan de zorginstellingen brengen”, motiveerde Vlaams minister Zuhal Demir.