Elke Vlaming tegen 11 juli zijn eerste prik? Bekijk hier op welke dagen jij je vaccin kan krijgen

Elke meerderjarige Vlaming zal tegen 11 juli minstens zijn eerste coronaprik gekregen hebben, op voorwaarde dat de producenten hun beloftes nakomen. Dat zeggen Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA). Maar als we dat vooruitzicht wil halen, zullen we toch een paar versnellingen hoger moeten schakelen. Bekijk hier ook de planning in detail wie wanneer aan de beurt zal komen.