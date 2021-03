Boogschutter Maarten Vanhaeren oefent in zijn tuin

Vliermaal

Door de coronacrisis staat zelfs in het boogschieten… de boog niet langer gespannen. “Financieel heeft corona geen invloed gehad op onze sport, want ook voor de pandemie vonden we al geen sponsoring”, merkt Gert Diliën, voorzitter van het Provinciaal Verbond Limburg droogjes op. Verspreid over negentien clubs telt onze provincie nochtans zo’n 360 boogschutters, maar hun wedstrijden en trainingen zijn dus stilgevallen. Maarten Vanhaeren uit Kortessem oefent wel nog… in zijn tuin.