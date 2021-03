Verhuur e-scooters of e-bikes aan het kanaal

Vanaf 1 april kan je aan het Kanaal van Beverlo in Leopoldsburg niet alleen kajakken huren, maar ook e-scooters of e-bikes. Vanaf dat moment gaat ‘Kajakverhuur Leopoldsburg’ verder onder de naam ’Leopark’. Het gaat om dezelfde aanbieder maar vanaf nu kan je naast kajakken ook e-scooters of e-bikes huren.

De nieuwe vertrek- en aankomstplaats is aan het recreatiedomein ‘de Lido’

Lidostraat 171 (gelegen langs het kanaal van Beverlo, in Leopoldsburg).

Info en tarieven vind je op de website www.leopark.be Staf Boons