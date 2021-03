Wanneer dunken een kunstvorm wordt: jonkies vernederen de tegenstand in NBA

Utah heeft zondag in de NBA een nederlaag geleden tegen Golden State. De koploper in de Western Conference verloor met 131-119. Elders pakten twee jonkies uit met stevige dunks.

Stephen Curry blonk bij de Warriors uit met 32 punten en ook Andrew Wiggins (28 ptn) was goed bij schot. Utah kon rekenen op de 24 punten van Rudy Gobert en Donovan Mitchell en de 23 rozen van Mike Conley, maar dat volstond niet voor de zege. Utah blijft de stand in het westen wel aanvoeren met 28 zeges tegen tien nederlagen.

Philadelphia haalde tegen San Antonio fors uit. De leider van de Eastern Conference miste de geblesseerde Joel Embiid, maar won met 134-99. Het was de grootste zege ooit die de Sixers boekten tegen de Spurs. Tobias Harris speelde zich in het winnende kamp in de kijker met 23 punten.

Houston verkeert in een diepe crisis en verloor opnieuw, ditmaal tegen Boston (134-107). Alleen Minnesota doet het in de westelijke divisie slechter dan de Rockets (11/26). De Timberwolves wonnen vannacht wel van Portland, met dank aan 34 punten van ‘rookie’ Anthony Edwards (19). De eerstejaars pakte ook, alweer, uit met een geweldige dunk.

Van een geweldige dunk gesproken, die van Jaxson Hayes (20, New Orleans) tegen de LA Clippers was er ook niet naast:

Uitslagen:

Chicago - Toronto 118 - 95

New Orleans - LA Clippers 135 - 115

Atlanta - Cleveland 100 - 82

Orlando - Miami 97 - 102

Houston - Boston 107 - 134

Minnesota - Portland 114 - 112

Philadelphia - San Antonio 134 - 99

Golden State - Utah 131 - 119

Oklahoma City - Memphis 128 - 122

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 69,2 39 27 12 2. Brooklyn 66,7 39 26 13 3. Milwaukee 63,2 38 24 14 4. Miami 53,8 39 21 18 5. Boston 52,6 38 20 18 6. Charlotte 51,4 37 19 18 7. New York 51,3 39 20 19 8. Atlanta 48,7 39 19 20 9. Indiana 45,9 37 17 20 10. Chicago 45,9 37 17 20 11. Toronto 43,6 39 17 22 12. Washington 37,8 37 14 23 13. Cleveland 36,8 38 14 24 14. Orlando 33,3 39 13 26 15. Detroit 26,3 38 10 28

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 73,7 38 28 10 2. Phoenix 67,6 37 25 12 3. LA Lakers 65,8 38 25 13 4. LA Clippers 62,5 40 25 15 5. Denver 57,9 38 22 16 6. Portland 57,9 38 22 16 7. San Antonio 54,3 35 19 16 8. Dallas 54,1 37 20 17 9. Golden State 51,3 39 20 19 10. Memphis 48,6 35 17 18 11. New Orleans 43,6 39 17 22 12. Oklahoma City 43,6 39 17 22 13. Sacramento 39,5 38 15 23 14. Houston 29,7 37 11 26 15. Minnesota 23,1 39 9 30

Programma maandag:

Charlotte - Sacramento

Washington - Milwaukee

Brooklyn - New York

Detroit - San Antonio

Dallas - LA Clippers

Denver - Indiana

Phoenix - Memphis

Golden State - LA Lakers