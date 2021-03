Nieuwe nummers amper zelf gespeeld, maar Cleymans & Van Geel nu al gecoverd in ‘Liefde voor muziek’

Jelle Cleymans (35) en Jonas Van Geel (36) hebben al een lange weg samen afgelegd. Meer dan zestien jaar geleden startte het duo bij wijze van oudejaarsgrap met hun coverband Cleymans & Van Geel en vandaag zingen ze nog altijd samen. In april vorig jaar brachten ze in volle coronacrisis een eerste album uit met eigen Nederlandstalige liedjes. Precies door corona kregen ze tot dusver amper de gelegenheid om die nummers voor publiek te spelen.

Dat maakt het extra spannend om te horen hoe hun collega-muzikanten uit Liefde voor muziek hun eigen draai geven aan de songs. Terwijl Emma Bale voor Heimwee kiest, Ronny Mosuse voor Alleen en Geike Arnaert voor Omarm – allemaal liedjes uit het album – gaat Willy Sommers terug in de tijd. Ook de liedjes van Spring en nummers uit het solorepertoire van Jelle Cleymans komen immers in aanmerking voor herinterpretatie. En of Sommers zijn eigen draai geeft aan Met de trein naar Oostende van Spring. In zijn versie gaat het richting Blankenberge en wordt het liedje een herinnering aan het legendarische Tien om te zien.

Ook Tourist LeMC gaat voor een nummer van Spring met een bewerking van Vrije val, terwijl Bert Ostyn in Cleymans’ solorepertoire duikt met Toyota Camry. Ostyn gaat uiteindelijk wel voor een ander merk, want zijn nummer heet Old black BMW. (jdr)