Grammy’s: (bijna) alle belangrijke prijzen naar vrouwelijke artiesten

Geen zaal nokvol met wereldsterren, maar bij de glamoureuze outfits passende mondmaskers en socially distanced optredens in de buitenlucht: ook de 63ste Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen, pasten zich zondag in Los Angeles aan de coronapandemie aan.

Een pak awards werden al uitgereikt tijdens een ‘première’-livestream, omdat zelfs een drieëneenhalf uur lange show niet genoeg zou zijn. Die werd dan ook rijkelijk voorzien van randanimatie. Tussen de grapjes van host Trevor Noah en de vele optredens van artiesten als Dua Lipa, Billie Eilish en Taylor Swift door, werden de meest begeerde beeldjes uitgedeeld.

De prijs voor opname van het jaar ging naar Everything I wanted van Billie Eilish, album van het jaar was Taylor Swifts Folklore. Daarmee werd Swift de eerste vrouw die de prijs al drie keer won: in 2010 kreeg ze de felbegeerde Grammy al voor Fearless en in 2016 voor het album 1989.

Taylor Swift en Aaron Dessner, die aan ‘Folklore’ meeschreef. — © AFP

De Amerikaanse R&B-zangeres H.E.R. sleepte de Grammy voor nummer van het jaar in de wacht. I Can’t Breathe werd uitgebracht in de nasleep van de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd vorige lente en roept op om een einde te maken aan rassendiscriminatie en politiegeweld. De titel van het nummer verwijst naar de laatste woorden van zowel Floyd als Eric Garner, een zwarte Amerikaan die door verstikking om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door de politie in New York in juli 2014. H.E.R. kreeg ook een gedeelde prijs voor Better Than I Imagine, dat beste R&B-nummer werd.

H.E.R. met haar beeldjes voor ‘I Can’t Breathe’ en ‘Better Than I Imagined’. — © Jordan Strauss/Invision/AP

De Amerikaanse rapper en zangeres Megan Thee Stallion is uitgeroepen tot beste nieuw artiest. Ze bracht vorig jaar haar eerste studioalbum uit - Good News - waarvan vooral de singles Savage en WAP het goed deden. In de categorie waren onder meer ook Doja Cat en Phoebe Bridgers genomineerd.

Megan Thee Stallion won ook samen met Beyoncé beste rapnummer en beste rap performance, voor Savage. Beyoncé won daarnaast een Grammy samen met dochtertje Blue Ivy voor muziekvideo Brown Skin Girl en een voor beste R&B-performance voor Black Parade. Genoeg om het record te verbreken van meeste Grammy’s ooit voor een vrouwelijke artiest: de 39-jarige zangeres verzamelde tot hiertoe in haar carrière al 28 Grammy’s, een record voor een vrouwelijke artieste.

© Chris Pizzello/Invision/AP

Dit zijn de prominentste winnaars:

Record of the Year: ‘Everything I wanted’, Billie Eilish

Album of the Year: ‘Folklore’, Taylor Swift

Best R&B Performance: ‘Black Parade’, Beyonce

Best Pop Vocal Album: ‘Future Nostalgia’, Dua Lipa

Best Rap Song: ‘Savage’, Megan Thee Stallion featuring Beyonce

Song of the Year: ‘I Can’t Breathe’, H.E.R.

Best Pop Solo Performance: ‘Watermelon Sugar’, Harry Styles

Best New Artist: Megan Thee Stallion

Best Rap Performance: ‘Savage’ — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Best Pop Duo/Group Performance: ‘Rain on Me’ — Lady Gaga With Ariana Grande

Best Country Duo/Group Performance: ‘10,000 Hours’ — Dan + Shay & Justin Bieber

Best R&B Album: ‘Bigger Love’ — John Legend

Best Rock Album: ‘The New Abnormal’ — The Strokes

Best Music Video: ‘Brown Skin Girl’ — Beyoncé — Beyoncé Knowles-Carter & Jenn Nkiru, Video Directors; Lauren Baker, Astrid Edwards, Nathan Scherrer & Erinn Williams, Video Producers

Best R&B Song: ‘Better Than I Imagined’ — Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson, songwriters (Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello)

Best Country Album: ‘Wildcard’, Miranda Lambert

Best Rap Album: ‘King’s Disease’ — Nas

Best Rock Song: ‘Stay High’ — Brittany Howard, songwriter (Brittany Howard)

Best Rock Performance: ‘Shameika’ — Fiona Apple

Best Alternative Music Album: “Fetch the Bolt Cutters” — Fiona Apple

Best Dance Recording: ‘10%’ — Kaytranada Featuring Kali Uchis

Best Dance/Electronic Album: ‘Bubba’ — Kaytranada