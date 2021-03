In de Franse Moezelstreek is een gijzeling fataal afgelopen. Een mogelijk gewapende man hield in een woning in Folschviller, zo’n 50 kilometer van Metz, zijn ex-partner gegijzeld en eiste dat het koppel weer bij elkaar kwam. Toen de politie na enkele uren de woning binnenviel, troffen ze zowel de gijzelaar als de gijzelnemer dood aan.