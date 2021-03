Anderlecht-KRC Genk 1-2 (halve finale beker van België)

KRC Genk mag voor de zesde keer in de clubgeschiedenis naar de Heizel. Een vroeg doelpunt van Onuachu en een owngoal van Miazga zetten Racing op rozen in de halve finale op Anderlecht. Rood voor Lucumi en een rake vrijschop van Trebel konden geen stokken meer in de wielen steken: 1-2.