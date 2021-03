Op de 27e speeldag in de Serie A is Cagliari er zondag niet in geslaagd om te stunten tegen het grote Juventus. De ploeg van Radja Nainggolan verloor kansloos met 1-3. De ster van de avond was Cristiano Ronaldo, die al in de eerste helft een zuivere hattrick maakte. Juventus veert zo meteen recht na de uitschakeling in de Champions League eerder deze week.