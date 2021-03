Daniil Medvedev (ATP-3) heeft zondag het ATP-toernooi van Marseille gewonnen. De 25-jarige Rus, eerste reekshoofd op het hardcourt in Zuid-Frankrijk, nam in de finale in 2 uur en 11 minuten met 6-4, 6-7 (4/7) en 6-4 de maat van de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP- 93).