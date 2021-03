Team Belgym op het WK in Stuttgart in 2019, hun laatste competitie voor corona uitbrak. — © BELGA

De zaak rond het (vermeende) misbruik in de turnschool in Gent blijft in het nieuws. De voorbije weken verschenen twee uitgebreide reportages in Humo, gisteren kwamen de gymnastes zelf met een open brief naar buiten. Ironisch genoeg voeden ze daarmee de schandaalsfeer die ze zelf aanklagen. Het had een rustig weekend kunnen worden, maar plots stond de affaire weer bovenaan op alle websites.