Inbrekers slaan op vier plaatsen toe in Hasselt

Dieven hebben proberen inbreken in een huis in de Kloosterlaan tussen Rapertingen en Wimmertingen. Er was braakschade aan een raam maar de daders zijn niet binnengeraakt.

In het centrum van Hasselt is ingebroken in een pand in de Armand Hertzstraat. De daders zijn weg met een som geld.

In Kiewit in de Walenstraat hebben dieven zo’n 500 gerecycleerde auto-onderdelen gestolen. Ze pleegden braak op de achtergevel van een garage.

In Godsheide in de Wolskestraat hebben inbrekers juwelen gestolen uit een huis. Ze forceerden de achterdeur om binnen te geraken. maw