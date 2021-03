Politie Maasland heeft vrijdag snelheidscontroles gehouden in Rotem in de Eindestraat. Daar reed een bestuurder op vier te snel. Van de 117 gecontroleerden kregen er 31 een boete omdat ze sneller reden dan de toegelaten 50 km/u. In Elen in de Stationsstraat zijn 151 snelheidsovertreders geflitst. Dat is liefst 41 procent van de gecontroleerden. Een van hen reed 119 km/u in de zone 50. maw