Na 48 jaar mag Royal Union Saint-Gilloise opnieuw in de hoogste voetbalklasse aantreden. Zaterdagavond won het met 2-1 de derby van RWDM en speelde zo kampioen in 1B. Mede dankzij topschutter Dante Vanzeir (22), die met 19 doelpunten een groot aandeel in de kampioenstitel van de Brusselaars heeft.