Tottenham-speler scoort heerlijke rabona maar pakt daarna rood in derby tegen Arsenal

De Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham is zondag opgefleurd door een schitterend doelpunt van Erik Lamela. De Argentijn trapte Tottenham na een dik halfuur spelen op voorsprong met een geweldige rabona. Een doelpunt om in te kaderen, al ging Lamela later wel helemaal from hero te zero toen hij in de tweede helft van het veld werd gestuurd nadat hij tweemaal geel pakte in zeven minuten. Arsenal won uiteindelijk met 2-1.