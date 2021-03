Uitgeputte Van der Poel kan geen zegegebaar meer maken en gaat er meteen bij liggen

Mathieu van der Poel heeft de monden in de wielerwereld andermaal doen openvallen, deze keer met een ongelooflijke solo in de loodzware vijfde etappe van Tirreno-Adriatico. De Nederlander ging er op 50 kilometer van de streep alleen vandoor en sprokkelde een maximale voorsprong van drie minuten bij elkaar. In de slotfase leek het nog even te gaan mislopen toen MVDP een inzinking kreeg, maar uiteindelijk kon hij op de slotklim nog nipt de aanstormende Tadej Pogacar afhouden. Van der Poel kwam volledig leeggereden over de streep: een zegegebaar zat er niet in, en de Nederlander ging er kort na de finish ook bij liggen.