Sensationele Van der Poel houdt Pogacar af en wint loodzware rit na solo van 50 km

Mathieu van der Poel is er voor het tweede jaar op rij in geslaagd om de ‘rit van de muren’ in Tirreno-Adriatico te winnen. De wereldkampioen veldrijden deed het deze keer nog een stuk fraaier dan vorig jaar: Van der Poel reed op 50 kilometer van de streep weg uit een elitegroepje en zou tot aan de finish alleen voorop blijven ondanks een inzinking in de slotkilometers. Pogacar werd op korte afstand tweede en deelde een nieuwe tik uit aan Wout van Aert, die knap derde werd.