KRC Genk gaat vanavond (aftrap 20.45 uur) tegen Anderlecht op zoek naar een plekje in de bekerfinale. Dat de beker belangrijk is voor blauw-wit bleek eerder deze maand al voor de kwartfinale tegen KV Mechelen. Toen trokken Van den Brom en co op afzondering in het Carbon Hotel. Dankzij het filmpje dat de club dit weekend deelde beleef je vanop de eerste rij hoe de spelers zich voorbereidden op de clash tegen Malinwa.