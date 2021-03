Op het drukke kruispunt van de Herkenrodesingel en de Kempische steenweg in Hasselt zijn de verkeerslichten zondag buiten werking gegaan. De oorzaak is niet bekend. De politie LRH heeft het verkeer geregeld. Doordat het zondag was, was het er gelukkig minder druk dan op een weekdag. Er waren geen incidenten door het defect. maw