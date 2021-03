Leandro Trossard schenkt Brighton de zege in Southampton

Brighton & Hove Albion heeft zondagnamiddag op de 28ste speeldag in de Premier League een belangrijke driepunter geboekt. Op bezoek bij Southampton gingen ze met 1-2 winnen, dankzij een doelpunt van Leandro Trossard in de tweede helft.

De Rode Duivel scoorde de winnende treffer na 56 minuten. Voor Trossard was het de derde competitietreffer van het seizoen, daarnaast staan er ook nog vier assists achter zijn naam. In de 86ste minuut werd hij naar de kant gehaald. Voordien had Lewis Dunk de bezoekers na een kwartier op voorsprong gezet, halverwege de eerste helft zorgde Che Adams voor de gelijkmaker.

Met de zesde competitiezege van het seizoen op zak klimt Brighton over Newcastle United naar de zestiende plaats, met drie punten meer dan Fulham, dat op de eerste degradatieplaats staat. Brighton heeft ook nog een inhaalwedstrijd tegoed.

