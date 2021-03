Jambon en De Wever pleiten voor opening van de terrassen voor paasvakantie

De Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) en N-VA voorzitter Bart De Wever pleitten zondag voor een opening van de terrassen van cafés en restaurants voor de paasvakantie. Volgens hen is het de enige manier om taferelen zoals het voorbije weekend met mooi weer te vermijden.

De coronacijfers zijn nog steeds niet goed en ze lijken zelfs te stabiliseren op een erg hoog plateau. Toch pleit burgemeester van Antwerpen en N-VA voorzitter Bart De Wever ervoor om de terrassen te laten opengaan voor de paasvakantie. “We moeten daar toch het ventiel trachten open te doen”, zei hij in De zevende dag op één. “Ik zie dat echt niet zitten dat de horeca dicht moet blijven, want hierdoor komt er een grote druk op de parken, de domeinen en de kust. Ik zie nu zelfs mensen zitten op meubilair van gesloten terrassen, politie moet ze overal wegjagen en er is geen sanitair.”

En dus vindt De Wever het tijd om de terrassen opnieuw te openen. Ook partijgenoot Jan Jambon hield datzelfde pleidooi, deze keer in het middagnieuws van VTM Nieuws waar hij te gast was. “Ik hoop dat er verandering in komt, zeker als het weer goed wordt. Ik heb dat al verdedigd tijdens het vorige Overlegcomité.”

Volgens Jambon geven heel wat burgemeesters aan dat ze het nodig hebben omdat het anders te moeilijk wordt voor de politie. “Horeca uitbaters kunnen er voor zorgen dat het conform de maatregelen gebeurt. Als die terrassen niet open zijn, gaan de mensen alcohol kopen in de supermarkt en zitten om niet ontsmette bankjes en de politie, die kan niet overal tegelijkertijd zijn”, klinkt het nog.

Andere burgemeesters

Het pleidooi om terrassen vervroegd te openen - dus niet de binnenhoreca - komt niet uit de lucht gevallen. Eerder deze week verdedigde premier Alexander De Croo in de Kamer de beslissing om de horeca pas op 1 mei de deuren te laten openen. Hij stelde dat tijdens contacten met de horeca hun voornaamste boodschap was: als je opent, doe het dan binnen én buiten. Dan is het volgens de premier logischer dat begin mei te programmeren.

Andere burgemeesters zijn het niet eens met De Wever. Mathias De Clercq (Open VLD), burgemeester van Gent, benadrukte dat we absoluut niet opnieuw een jojo-effect mogen creëren, met versoepelingen, een nieuwe toename van de besmettingen en dan opnieuw verstrengingen. Een derde golf zou mentaal bij veel mensen hard aankomen.

Zijn Leuvense collega Mohamed Ridouani (SP.A) zit op dezelfde golflengte. Hij merkt op dat 1 mei op zich niet zo heel ver meer van ons afligt. Bovendien ziet Ridouani dat de evolutie in het buitenland op sommige plaatsen zorgwekkend is, waardoor hij er een lans voor breekt eerder naar de afgesproken datum toe te werken. Beide burgemeesters vinden trouwens ook dat de avondklok nog niet meteen moet worden afgeschaft.