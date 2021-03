Maandag start jaarlijkse bedeling huisvuilzakken

Alle inwoners die dit jaar gedomicilieerd zijn in Heers hebben recht op gratis tegoedzakken. Tijdens deze bedeeldagen kan je ook je sticker voor de gft-container aankopen. Tot en met 31 maart is de sticker van 2020 nog geldig. De bedeeldagen vinden plaats van nu maandag (15 maart) tot en met vrijdag 19 maart tijdens de openingsuren van het administratief centrum (ingang via achterzijde). De inwoners moeten hun elektronische identiteitskaart bijhebben op deze bedeeldagen. Wie zich deze week niet kan vrijmaken, kan nog tot 31 december terecht bij één van de drie afhaalpunten in de gemeente (AD Delhaize Heers, krantenwinkel Figura en Spar Mechelen-Bovelingen).

Frank Missotten