Niet herstelde Kim Clijsters geeft forfait voor Miami en Charleston

Kim Clijsters heeft haar heroptreden nog maar eens uitgesteld. De Limburgse liet via sociale media weten nog niet klaar te zijn voor de toernooien van Miami en Charleston waar zij haar wederoptreden zou maken.

De 37-jarige Limburgse staat naar eigen zeggen nog niet waar ze wil staan in haar voorbereiding op haar comeback. “In oktober onderging ik een knieoperatie. Het herstel nadien verliep erg vlot, wat me heel positief stemde. Zoals jullie weten, liep ik januari besmetting met het coronavirus op. Ik had enkel lichte symptomen, maar mijn trainingsschema werd toch danig in de war gestuurd. Ik heb weliswaar enkele intensieve trainingsweken achter de rug met mijn team, maar ik sta toch nog niet waar ik wil staan”, schreef Clijsters.

“Dat is tegelijkertijd teleurstellend en frustrerend. Ik wist vooraf, toen ik hieraan begon, dat het lastig zou worden, maar ik ben zeker niet klaar om te stoppen. Ik blijf ‘pushen’ en zal wel zien wat er mogelijk is. De komende drie tot zes weken onderga ik pijnbehandeling, om vervolgens weer bij mijn team op training aan te sluiten.”

.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(gvdl)