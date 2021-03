Opnieuw WB-punten voor Armand Marchant: 23ste plaats in Kranjska Gora, zege voor Fransman Clément Noël

Armand Marchant is zondagmiddag op de 23e plaats geëindigd in de slalom op de Wereldbeker alpijnse ski in het Sloveense Kranjska Gora.

Onze 23-jarige landgenoot finishte in de eerste run in loodzware omstandigheden in 52”76 op de 24e plaats, op 3”46 van de Franse leider Clément Noël. In run twee kon Marchant opschuiven naar de negende plaats, goed voor een 23ste stek in de eindstand. Met zijn tijd van 1’50”83 was hij 3”32 trager dan Clément, die de achtste WB-zege in zijn carrière boekte. Hij haalde het van zijn landgenoot Victor Muffat-Jeandet en de Zwitser Ramon Zenhaeusern. De Oostenrijker Marco Schwarz had aan een zevende plaats genoeg om zich van de Wereldbeker-eindzege in de slalom te verzekeren.

Verliezer van de dag was de Fransman Alexis Pinturault. De leider in de algemene WB-stand finishte niet in de tweede run en kon zo geen enkel punt sprokkelen. Met nog slechts vier manches op het programma ziet Pinturault de Zwitser Marco Odermatt naderen tot op 31 punten.

De top dertig kreeg startrecht in de tweede run. Dries Van den Broecke ging in de eerste run in de fout en haalde de finish niet. (belga)