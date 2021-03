Nieuwe padelterreinen op de Basvelden nu al bijna volgeboekt

Sinds december 2020 heeft Tennisclub Basvelden uit Zonhoven twee eigen padelterreinen liggen. Drie maanden later worden die in de weekends al van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds continu gebruikt.

“Padel is een sport die bij ons nog vrij nieuw is,” legt schepen van sport Bram De Raeve (Open VLD) uit. “Het lijkt een beetje op een mengeling van tennis en squash. Maar het is ook een snel groeiende sport, die op heel korte tijd explosief aan populariteit won.” De gemeente financierde één terrein aan de Basvelden en de lokale tennisclub legde het geld voor een tweede terrein op tafel. “Nu zijn de terreinen bijna constant volgeboekt,” legt Erik De Gruyter namens de club uit. “In de weekends is er inderdaad bijna geen plaats meer. Dat komt deels door de coronamaatregelen. Padel speel je immers nog in openlucht, terwijl onze tennispleinen in de hal nu niet gebruikt kunnen worden. Maar veel sportievelingen vinden het kennelijk ook een heel leuk spel. We zien het ledenaantal fors stijgen, en dat doet ons natuurlijk veel plezier.” TR