Ineos-Grenadiers met communiqué na uitspraak teamarts Freeman: “Geen bewijs dat renner iets verkeerd deed”

INEOS Grenadiers is met een statement naar buiten gekomen naar aanleiding van het vonnis in de zaak omtrent voormalig ploegarts Richard Freeman. De voormalige ploegarts van Team Sky en British Cycling werd afgelopen vrijdag schuldig bevonden aan het bestellen van doping (testosteron) met het doel om de prestatie van renners te verbeteren.

INEOS Grenadiers (eerder Team Sky) heeft dopinggebruik binnen de ploeg altijd ontkend en doet dit opnieuw in een verklaring. “De ploeg gelooft niet dat een van onze renners ooit testosteronpleisters of een ander verboden middel heeft gebruikt. Er is tot nu toe geen bewijs geleverd dat dit ooit gebeurd is of dat een renner iets verkeerds heeft gedaan.”

“Het is wel heel duidelijk dat Richard Freeman verkeerd heeft gehandeld en niet aan de ethische standaarden van een arts heeft voldaan. We zullen blijven samenwerken met het Britse antidopingagentschap UKAD, zoals we dat ook hebben gedaan tijdens het proces. Verder geven we geen commentaar”, aldus de Britse formatie. (gvdl)