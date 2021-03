Interactief wandelen

Het voorbije jaar kon je de prachtige natuurgebieden herontdekken in Oudsbergen. Mede dit succes werd er een nieuwe erfgoedwandeling uitgestippeld. De bestaande wandelingen werden voorzien van nieuwe doe-opdrachten voor kinderen.

Een volledig nieuwe erfgoedroute is een wandeling door het natuurgebied de Donderslag tussen Meeuwen, Wijshagen en Opglabbeek. Met behulp van de ErfgoedApp, die je kan downloaden op je smartphone, kom je tegelijk verrassende dingen te weten over de geschiedenis van het gebied. Over de Blauwe Steen, de Donderslaghoeve en de archeologische vondsten in de regio. De wandeling van 8 km is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoedverhalen, vanaf 16 jaar.

Daarnaast kregen enkele bestaande wandellussen een nieuwe invulling. Kinderen kunnen met een doe-boekje op expeditie in de Abeekvallei in Ellikom en de Solterheide in Neerglabbeek.

Buurtsportdiensten dagen gezinnen en sportievelingen uit om tussen 15 maart en 24 mei 2021 verschillende groene lussen in de deelnemende gemeenten te ontdekken. De bestaande lussen zijn steeds bewegwijzerd. Zo kan je op je smartphone genieten van een online theatervoorstelling in het Joekelbos of kunnen kinderen vanaf 9 jaar archeoloog worden in het archeologisch park De Rieten.

Alle praktische info over deze wandelingen vind je op www.oudsbergen.be/coronaveilige-natuurbeleving. Vertrek van de erfgoedroute: ter hoogte van het speelpleintje aan de Donderslag.

RDr