Beringen

Zondagmorgen rukten de hulpdiensten uit naar de top van de mijnterril op be-Mine in Beringen. Eén van de aanwezige mountainbikers is gevallen. Hij geraakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ook ter plaatse om de vaststellingen te doen.