Aantal besmettingen stijgt vooral in Limburg en Namen

Het aantal besmettingen met het coronavirus is op weekbasis gestegen met 11 procent. Dat blijkt zondag uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. Vooral in de provincies Limburg en Namen is de stijging het grootst. Ook meer kinderen en tieners hebben de voorbije periode positief getest op het virus.

Tussen 4 en 10 maart werden er dagelijks gemiddeld 2.613 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 11 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal raakten nu al 805.321 landgenoten besmet met het coronavirus.

Het aantal besmettingen stijgt overal in het land, behalve in de Duitstalige Gemeenschap en in Waals-Brabant. De stijging is het sterkst in Limburg (+21 procent) en Namen (+36 procent). In Vlaams-Brabant (+3 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+2 procent) is er een minieme stijging.

Statisticus Bart Mesuere (UGent) spreekt op Twitter van een opvallende toename op weekbasis bij kinderen tussen 0 en 9 jaar (+ 40 procent). Ook bij tieners (+18 procent) en dertigers (+14 procent) is er een sterke stijging.

Het aantal uitgevoerde testen nam tussen 4 en 10 maart toe met 8 procent tot een dagelijks gemiddelde van 45.366 testen. De positiviteitsratio voor die periode blijft stabiel en bedraagt 6,3 procent. Bij tieners (7,7 procent) en 40-64-jarigen (6,7 procent) is de positiviteitsratio het hoogst. Het reproductiegetal stijgt lichtjes naar 1,05, wat betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht wint.

Van 7 tot 13 maart werden elke dag ook gemiddeld 156 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een stijging met 6 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 1.905 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 474 intensieve zorgen nodig hebben.

Het aantal overlijdens gaat wel nog steeds de goede richting uit. Van 4 tot 10 maart lieten dagelijks gemiddeld zo’n 24,9 mensen het leven, een daling met 8 procent. Vooral in woonzorgcentra blijft die sterke daling zich verderzetten, daar stierf de voorbije periode dagelijks gemiddeld één inwoner aan COVID-19. Het totale aantal overlijdens in ons land staat inmiddels op 22.421.

Intussen hebben 755.160 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 6,6 procent van de totale bevolking. Zowat 378.932 landgenoten kregen ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 3,3 procent van de totale bevolking.

