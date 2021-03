Ook Ierland adviseert gebruik van AstraZeneca-vaccin op te schorten

Het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca zou in Ierland tijdelijk opgeschort moeten worden. Dat adviseert Ronan Glynn, een hooggeplaatste gezondheidszorgadviseur van de Ierse regering.

Er zijn enkele gevallen bekend van mensen bij wie bloedklonters werden vastgesteld nadat ze gevaccineerd waren. Of er ook een verband is tussen de inenting en de bloedklonters is momenteel echter nog niet bevestigd.

De Ierse aanbeveling komt er na een aanbeveling van het Noorse geneesmiddelenagentschap. Dat had melding gemaakt van vier gevallen van ernstige vorming van bloedklonters. Uit voorzorg en in afwachting van verdere informatie heeft het National Immunisation Advisory Committee (NIAC) nu aanbevolen om het AstraZeneca-vaccin tijdelijk niet langer toe te dienen.

De taskforce Vaccinatie in ons land herhaalde zaterdag nog eens het Belgische standpunt: er is geen enkele reden om de inentingen met dit vaccin stop te zetten.

