Forward van Portland heeft top tien in het vizier

Carmelo Anthony scoorde voor Portland Trail Blazers in de met 121-125 gewonnen wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves 26 punten en springt over levende legende Hakeem “The Dream” Olajuwon naar de elfde plaats op de NBA All-Time Scoring List. De 36-jarige forward heeft meteen de top tien in het vizier.

Carmelo Anthony debuteerde in 2003 bij Denver Nuggets. Hij was ook bij New York Knicks, Oklahoma City Thunder en Houston Rockets aan de slag. Sinds 2019 draagt de superster het truitje van Portland Trail Blazers. Anthony is een tienvoudige NBA All-Star en won met Team USA op de voorbije drie Olympische Spelen driemaal op een rij goud. Hij verdiende maar liefst 265 miljoen dollar in de NBA. Tegen Minnesota Timberwolves scoorde hij op zijn 36ste 26 punten en leidde hij met Damian Lillard (25 punten, 10 rebounds) en de Turk Enes Kanter (20 punten, 11 rebounds) Portland naar een 121-125 zege. Met 22 op 37 staat Portland Trail Blazers op de vijfde plaats in de Western Conference. Anthony passeerde op de NBA All-Time Scoring List Hakeem Olajuwon en staat met 26.995 punten op de elfde plaats. Hij heeft meteen de tiende plaats van Elvin Hayes (27.313) in het vizier. In de top 11 zijn met Carmelo Anthony en LeBron James nog maar twee spelers in de NBA actief.

Top 11 NBA All-Time Scoring List

1. Kareem-Abdul Jabbar 38.3872. Karl Malone 36.9283. LeBron James 35.1894. Kobe Bryant 33.6435. Michael Jordan 32.2926. Dirk Nowitzi 31.5607. Wilt Chamberlain 31.4198. Shaquille O’Neal 28.5969. Moses Malone 27.40910. Elvin Haynes 27.31311. Carmelo Anthony 26.995