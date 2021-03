C’est l’Union qui sourit. Union Saint-Gilloise is er zaterdagavond in de derby tegen RWDM in geslaagd om de titel te pakken in 1B. De Brusselaars keren zo, na een afwezigheid van 48 jaar, terug in de hoogste klasse van ons voetbal. 1A krijgt er in één klap een flinke brok geschiedenis bij. Tien dingen die u moet weten over het stamnummer tien.