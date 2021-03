Longarts snoeihard: “Elke patiënt die nu nog sterft, is er door falend vaccinatiebeleid”

“Elke patiënt die nu overlijdt, is er één te veel omdat het vaccinatiebeleid gefaald heeft.” Het zijn harde woorden van longarts Philippe Meersseman (UZ Leuven), die zich bij VRT NWS erg kritisch toont voor de manier waarop de Belgische overheid de vaccinatiecampagne aanpakt. “We wisten al in april dat een vaccin het enige was wat ons uit de miserie zou halen. Je zou verwachten dat iemand tegen de zomer dan een plan klaar heeft”, klink het bijtend.