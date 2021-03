Volledig eerste jaar van Lommelse middelbare school in quarantaine

Lommel

Door een tiental coronabesmettingen bij eerstejaarsleerlingen in de Lommelse Wico Campus Sint-Jozef, moeten volgende week alle 300 leerlingen uit de eerste graad thuisblijven. Ruim 150 eerstejaarsleerlingen moeten samen met hun leerkrachten preventief in quarantaine en worden zondag al een eerste keer getest. “Maar hierdoor hebben we volgende week niet voldoende leerkrachten om in het tweede jaar lessen te organiseren en daarom zullen ook deze leerlingen online les krijgen”, stelt de directie.