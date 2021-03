De Zwitser Gino Mäder (Bahrain Victorious) leek op weg naar de overwinning in de voorlaatste rit van Parijs-Nice op La Colmiane. Tot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) zijn duivels ontbond en de aanvaller inhaalde in de laatste hectometers. “Ik dacht dat het voor mij was vandaag.”