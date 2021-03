Actrice uit de kleren tijdens ceremonie van de Césars uit protest voor coronamaatregelen

Met blote voeten en gewikkeld in een ezel huid - verwijzend naar de film Peau d’Âne uit 1970 - en bedekt in bloed, kwam Croinne Masiero het podium op. De vrouw moest de genomineerden aankondigden voor de categorie “beste kostuum”. Toen Marina Foïs, presentatrice van de ceremonie, aangaf dat ze het kostuum wat “vies” vond, vertelde de 57-jarige actrice dat ze naar het Théâtre de l’Odéon was gegaan omdat ze geen inspiratie had en ze haar dat kostuum hadden gegeven. Sinds 4 maart vinden er daar manifestaties plaats tegen de coronamaatregelen waardoor culturele evenementen niet meer mogen plaatsvinden.

“Laten we eerlijk zijn, wie zou nu Peau d’Âne financieren”, vroeg de actrice zich af vlak voordat ze het kostuum uittrok. Daaronder droeg de vrouw een kleed bedekt met bloed. Dat kleedje trok ze ook uit om vervolgens helemaal naakt op het podium te staan met op haar lichaam de woorden “no culture no future” op geschreven. Op de achterkant stond een niet mis te verstane boodschap voor de Franse eerste minister Jean Castex: “Rends-nous l’art, Jean”.

(lto)