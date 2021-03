De Kinder Scout waterval in Derbyshire in het Verenigd Koninkrijk is met zijn hoogte van 630 meter een krachtig stukje natuur. Maar dat is de wind natuurlijk ook. En die waaide op 10 maart wel héél hard in het natuurgebied. Amateurfotograaf Rob Bates (37) trotseerde de elementen om tot bovenaan de waterval te wandelen. Hij kon er maar even blijven, want het waaide er té hard.