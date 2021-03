Was asteroïde Oumuamua restant van buitenaardse beschaving?

Een buitenaardse beschaving heeft in 2017 ons zonnestelsel bezocht met een honderden meters groot vliegend zeilschip. Of toch de restanten van zo’n beschaving. Dat klinkt ongeloofwaardig, maar het is niet de minste die dat beweert. Vermaard Harvard-geleerde Avi Loeb geniet wereldwijd groot aanzien als astrofysicus. In een boek dat maandag verschijnt, beweert hij sterke aanwijzingen te hebben voor een intelligente beschaving. Collega-wetenschappers verwijzen de stelling naar de prullenbak.