Eden Hazard is weer voetballer. In de competitiewedstrijd tegen Elche viel Hazard na 74 minuten spelen in voor Vinicius. Even voordien had Karim Benzema de gelijkmaker tegen de touwen gekopt. Na een tweede treffer van Benzema won Real de wedstrijd uiteindelijk nog met 2-1. Samen met de terugkeer van Hazard dus een perfecte dag voor de Madrilenen.